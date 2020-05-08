Агрессия России против Украины длится дольше Второй мировой: сколько людей погибло

Агрессия привела к более 27 тысячам раненных в самом сердце Европы

Агрессия Российской Федерации против Украины, которая попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженном нападении, длится уже дольше Второй мировой войны. Она унесла жизни 13 тысяч людей и более 27 тысячам получили ранения из-за конфликта в самом сердце Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война", – сказал Кулеба в онлайн-обращении к Совету безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

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"Сожалеем в связи с возвышением роли Сталина в России. Это преследует цель восстановления тоталитарного государства с одним непогрешимым лидером в его главе. Это служит имитации чувства безупречности режима, созданию образа внешнего врага и оправданию агрессии Москвы против соседей, таких как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", – добавил Кулеба.

Напомним, что Украина – одна из наиболее пострадавших во Второй мировой стран. "Даже по самым скромным оценкам, число погибших украинцев составляет 8.5 млн. Более 7 млн украинцев боролись против нацизма в семи армиях: в Красной армии, Украинской повстанческой армии, польских, французских, британских, канадских и американских вооруженных силах", – резюмировал Кулеба.

Напомним, что ранее в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 8 мая оккупанты устроили пять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых были ранены трое украинских бойцов.

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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