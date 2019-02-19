Агрессия России против Украины: Туск в Раде сделал заявление на украинском языке

Сегодня в парламент съехались европейские политики по случаю годовщины начала российской агрессии

Дональд Туск. Фото: Сегодня

Агрессия России против Украины: Туск в Раде сделал заявление на украинском языке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg 2019-02-19T12:55:55+02:00 Политика Сегодня в парламент съехались европейские политики по случаю годовщины начала российской агрессии

Европа не признает российскую агрессию и аннексию Крыма, не откажется от санкций против России, пока Москва не выполнит свои обязательства по Украине. Об этом заявил на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии, президент Европейского Совета Дональд Туск.

Он заверил от имени всего европейского Союза, что Запад продолжает поддерживать Украину и дальше намерен помогать нашей стране.

"Европейский Союз признает европейские стремления Украины и приветствует европейский выбор. Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма, не откажется от санкций, пока россияне не выполнят свои обязательства. Европейский Союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. В этом Европейский Союз и далее будет единым", – сказал Туск.

Как сообщалось, сегодня, 19 февраля, утром Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни. Высокопоставленный европейский чиновник второй день находится в Украине и почтил память украинских героев, а сейчас выступает в парламенте.

На вчерашней встрече с Порошенко Туск заявил, что продолжение реформ – лучшее уважение Небесной Сотни. По его словам, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.

Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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