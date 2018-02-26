Агрессия России угрожает не только Украине: в США сделали заявление по Крыму

Сегодня, 12:50

Посол Йованович озвучила четкую позицию американцев по Украине и России

Мари Йованович. Фото: mil.gov.ua
Мари Йованович. Фото: mil.gov.ua

Посол США в Украине Мари Йованович четко дала понять, что санкции с России сняты не будут, пока не закончится оккупация Крыма, а также указала на угрозу и для международного сообщества. Об этом она заявила на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" в Киеве.

Она напомнила о приверженности США к возвращению полуострова Украине и непризнанию аннексии Россией.

"Крым остается на повестке дня. Это мое обязательство перед вами, чтобы Крым оставался на повестке дня США. И мы хотим, чтобы это также сохранялось в международной повестке дня. Соединенные Штаты не забывали и не забудут о Крыме. Государственный секретарь США (Рекс) Тиллерсон сказал в декабре: мы никогда не признаем российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма. Санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – сказала Иванович.

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По ее мнению, агрессивные действия России угрожают не только Украине, но и международному сообществу.

"Если мы не можем помочь крымским татарам, мы не можем помочь себе. Несправедливость, которую крымчане испытывают сегодня, несовместима с ценностями и нормами, которые мы как сообщество должны соблюдать. Без общей системы ценностей и правил поведения мы все находимся под угрозой. Нарушение Россией территориальной целостности Украины и прав человека представляет угрозу не только Украине, но и международному сообществу. Несправедливость в Крыму представляет угрозу справедливости везде", – подчеркнула посол.

Йованович объяснила, что США и международное сообщество будет и далее оказывать давление на Россию.

"Наша позиция четкая: Крым – это Украина, и связанные с Крымом санкции будут сохраняться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над Крымским полуостровом Украины. Но критически важно, что международное сообщество будет продолжать координировать наши усилия по Крыму, и более того – усиливать их. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с Украиной и другими международными партнерами. И мы будем делать это до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, а крымчане будут жить без страха преследования за происхождение или убеждения", – добавила дипломат.

Как сообщалось, в МИД Украины назвали три главных инструмента, чтоб выгнать Россию из Крыма. Спикер ведомства напомнила, что Украина продолжает бороться с российской оккупацией полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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Источник:

УНИАН

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