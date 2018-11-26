Агрессия России в Азове: Тымчук призвал Запад не повторять ошибку 2014 года

Запад не должен спустить на тормозах России новую агрессию против Украины, а украинцам, как и четыре года назад, пока придется рассчитывать на собственные силы в отражении нападения. Об этом написал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, на фоне новых агрессивных действий России, Запад вроде бы и мгновенно среагировал, но эта реакция на уровне 2014 года (во время аннексии Крыма) – глубокая обеспокоенность и никаких конкретных действий или заявлений на данный момент, зато снова просят Украину не делать "резких движений".

"История Европу ничему не учит. По крайней мере, это впечатление на данный момент. Посмотрим, как и когда Запад и ООН раскачаются. А пока, как и в 2014-м, можно рассчитывать лишь на себя. Благо, наша армия и флот – уже далеко не на убогом уровне 2014-го", – написал Тымчук.

Он отметил, что российские силы снова поступили "истинно по-русски, стреляя "в спину" украинском кораблям на обратном курсе, обложив силами в десять раз больше. Это как раз по заветам Путина, отмечает нардеп.

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"РосСМИ молотят про какие-то "плавучие мины", которые якобы перевозили буксир и катера ВМС Украины. Тупейшая ложь. Да если бы в ФСБ на секунду это допустили, во всей необъятной России можно было бы найти готовых пойти на таран разве что в психушке. Российская отвага – это патологическая трусость и подлость. Без этого скрепы не работают", – подчеркнул политик.

Тымчук призывает Запад понять простую истину, что Россия неспроста перекладывает вину за эскалацию на Украину: в следующий раз могут атаковать пассажирское судно, а будут говорить, что это украинская торпеда – по принципу сбивания самолета MH17.

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Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.