Агрессия России в Азовском море: Украина готовит иск в международный суд ООН

Президент подчеркнул, что, согласно резолюции ООН, на Азове состоялась именно агрессия РФ против Украины

Украина готовит иск в Международный суд Организации Объединенных Наций в связи с агрессией России, которая не ответила на запрос ЕСПЧ о захваченных украинских моряках, против суверенного Украинского государства в Азовском море.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Укринформ.

"Были мною даны поручения министру иностранных дел для обеспечения соответствующей консульской помощи, были обращения в ЕСПЧ и готовится иск в Международный суд Организации Объединенных Наций в связи с актом агрессии в отношении ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", – отметил Порошенко, комментируя ситуацию с захватом Россией украинских моряков в Азовском море.

Президент подчеркнул, что, согласно резолюции ООН, на Азове состоялась именно агрессия РФ против Украины. Он также подчеркнул, что незаконно захваченные россиянами, которые уже не прятались "за зелеными человечками", украинские моряки являются военнопленными.

Вместе с тем глава государства заверил, что власть с первых минут обстрела украинских судов россиянами на Азовском море прилагала максимум усилий для того, чтобы спасти моряков.

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Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

В то же время т.н. "суды" в Симферополе и Керчи уже арестовали всех захваченных украинских моряков – сначала 15 украинцев, а вчера к ним добавились еще девять (командный состав и офицеры СБУ). Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В связи с этим МИД Украины направил России ноту.

Также стало известно, что украинских моряков из Крыма перевезли в Москву, и они сейчас находятся в СИЗО "Лефортово". Так, от российского омбудсмена Татьяны Москальковой стало известно о состоянии пленных моряков – она предоставила официальную информацию коллеге из Украины Людмиле Денисовой.

Защитник одного из задержанных моряков Николай Полозов заявил, что консулы и адвокаты пока не могут попасть к плененным украинским морякам. Необходимо получать разрешение от следователя, а это может затянуть процесс и день, и два, и на неделю, отметил он.