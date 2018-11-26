Агрессор перешел к "активной фазе": Тымчук назвал две причины провокаций России в Азове

Политик также объяснил, почему Кремль решил "ударить исподтишка" в Азове именно сейчас

Россия устроила провокацию в Азовском море с тараном украинского буксира, чтобы показать Киеву, что намерена действовать любыми методами против попыток защититься от агрессии, а также попытаться переложить вину за инцидент на Украину и вынести этот момент на Генассамблею ООН. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, Кремль перешел к "активной фазе" агрессивных действий в Азове, а план Путина четко реализовывается через погранвойска ФСБ: после фактической экономической блокады украинских портов в Азовском море перешли к запугиванию уже ВМС Украины своими военными средствами.

"При этом, как и стоило ожидать, российская ФСБ сразу же принялась вопить – мол, украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ", а российские пограничники, мол, лишь реагировали на такую невиданную "украинскую агрессию". Хотя в ВМС ВС Украины заявили, что про планы перехода своих кораблей проинформировали заранее в соответствии с нормами обеспечения безопасности судоходства", – написал Тымчук.

Нардеп считает, что момент для военных провокаций в Азове Россия выбрала аккурат под протесты во Франции, пока внимание мира приковано именно туда. Также он назвал причины таких действий Москвы.

"Зачем данная провокация нужна Путину, и почему именно сейчас? Здесь стоит вспомнить, что всего день назад МИД Украины официально заявил, что в декабре представит проект резолюции о милитаризации Россией Черного и Азовского морей для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН. Таким образом, для Москвы подобная провокация нужна по двум причинам: во-первых, создать "базу" для обвинений самого Киева в "агрессивных действиях" в Черном и Азовском морях, и под этим лживым лозунгом консолидировать своих вассалов в ГА ООН (Беларусь, Армения и пр.), стараясь похоронить резолюцию. Во-вторых, дать четкий сигнал Киеву: для РФ не существует никаких норм международного права и двусторонних договоренностей – что хотим, то и воротим, а потому если Украина собирается защищать свои интересы в Азовском и Черном морях, то Москва будет действовать, как Путину в голову стукнет. Наплевав и на международное право, и на международное сообщество, да и вообще на всех и вся", – подчеркнул политик.

Смотрите выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" Смотрите в выпусках в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Отметим, что после дерзкого нападения российских сил на украинский корабль сразу же появилась реакция ФСБ. В Российском ведомстве обвинили украинскую сторону, отметив, что три украинских корабля пересекли "государственную границу России", направляясь к Керченскому проливу, в соответствии с чем были приняты "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива".

Позже в МИД Украины заявили, что РФ перешла все границы. Украинские дипломаты отметили, что международные партнеры Украины будут немедленно проинформированы об очередном акте агрессии России на Азове.

Также стало известно, что россияне после акта агрессии на Азове закрыли Керченский пролив для гражданских судов. "Дирекция" Крымских морских портов заявила, что проход был закрыт в целях безопасности.