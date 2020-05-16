Ахметов рассказал о своей роли в борьбе с коронавирусом

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов был среди тех, кого 16 марта, накануне введения карантина собрал в Офисе президента Владимир Зеленский. Как позже выяснилось, Зеленский просил представителей крупного бизнеса присоединиться к борьбе с распространением коронавируса . В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой тестов, медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств. Кроме того, президент просил, чтобы каждый из приглашенных бизнесменов взял на себя кураторство над отдельной областью и помог местным властям всеми необходимыми ресурсами – например, людьми или транспортом. Свое решение просить помощи у крупного бизнеса президент Зеленский объяснил так: эта страна долго их кормила, пора помочь стране.

По просьбе президента, Ринат Ахметов должен был взять "кураторство" над четырьмя областями и родным городом самого президента – Кривым Рогом.

С просьбой об интервью Радио Свобода обратилось к ряду бизнесменов, которые откликнулись на просьбу президента и взялись помогать регионам. Часть – отказали в интервью, некоторые взяли время "подумать".

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Ринат Ахметов отказался от видеоинтервью, зато предложил ответить на вопросы письменно.

- После того, как президент встретился с представителями крупного бизнеса и попросил их о помощи, стало известно, что за вами закрепили такие регионы: Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области и город Кривой Рог. Добавились ли к этим регионам еще какие-то области или города? После этой встречи оппоненты Владимира Зеленского сказали о том, что президент отдал регионы на откуп олигархам. Что бы вы на это ответили?

- Начну со второй части вопроса. Не нужно красиво кричать – надо делать красивые поступки. Я видел и знаю многих, кто умеет громко и красиво кричать, но немногих, кто умеет делать хорошие дела. Поэтому всем "критикам" я бы посоветовал не громко говорить, а тихо делать.

Мы как бизнес не "подменяем" собой власть, а помогаем нашей стране.

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Что касается нашей помощи, то мы помогаем всей стране. Бизнес SCM (System Capital Management Limited – холдинговая компания, принадлежащая Ринату Ахметову – Ред.) работают практически в каждой области. Поэтому наш долг – помочь каждому городу и каждой области, помочь Киеву, помочь всей Украине. Бизнес SCM всегда помогал – тем более мы не собирались оставаться в стороне сейчас.

Ни одна страна мира не была готова к эпидемии такого масштаба. И справиться с ней можно только вместе, объединив усилия – центральной и региональной власти, бизнеса и каждого украинца. Во всех областях и городах Украины имеются "губернаторы" (руководители ОГА – Ред.) и мэры, и все они работают на единый результат – остановить эпидемию в стране. Мы как бизнес не "подменяем" собой власть, а помогаем нашей стране. К чему призывали и призываем и другие бизнесы.

- В чем заключалась ваша помощь для этих регионов в рамках борьбы с эпидемией коронавируса?

- Мы помогаем, прежде всего, больницам и нашим врачам – закупаем ИВЛ и другое оборудование. Это и тесты для выявления вируса, и средства защиты для медиков и многое другое. Закупаем именно то, что нужно каждой конкретной области – работаем в тесном сотрудничестве с Минздравом и региональными антикризисными штабами, которыми руководят "губернаторы" и мэры.

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- Сколько денег вы уже потратили на борьбу с эпидемией коронавируса? На что пошли эти деньги?

- На борьбу с эпидемией я выделил 300 миллионов гривен .

- Как выглядит ваш антикризисный штаб? Поскольку есть Фонд Рината Ахметова, то можно предположить, что именно эта организация и является таким штабом. Пришлось ли создавать какой-то другой штаб? Участвуете ли вы лично (в чем именно заключается это участие), или всю работу делегируете менеджерам?

- Я занимаюсь благотворительностью не одно десятилетие, и за это время в рамках своего Фонда я собрал очень сильную команду, которая точно знает, где и какая помощь нужна именно сейчас. Не менее сильные специалисты работают и в бизнесе SCM. И мой Фонд, и представители бизнеса SCM, и представители футбольного клуба "Шахтер" участвуют в работе антикризисных штабов в регионах и городах. Потому что у всех сейчас общая цель – помочь региональным и местным властям, помочь Украине преодолеть эпидемию.

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- Как происходит ваша коммуникация с Офисом президента? С кем конкретно вы согласовываете свои действия? Виделись ли вы (разговаривали) с президентом после 16 марта 2020 года лично? Если да, то о чем вы разговаривали?

- Я ни с кем не согласовываю свои действия – только со своей совестью. Для меня главное – ответить утвердительно на вопрос, заданный самому себе: "Сделал ли я все, что мог, чтобы помочь?"

После 16 марта у меня не было встреч с президентом. Если бы такие встречи были, я обязательно об этом рассказал бы – именно так я поступил тогда.

- Какова ситуация, в связи с карантином, на ваших предприятиях? Пришлось ли сокращать людей? Какое количество людей находилось в вынужденных отпусках?

- Сейчас ситуация сложная у всех – и в мире, и в нашей стране. И в маленьких, и в средних, и в больших. К тому же, я уже говорил и повторю – то, что для одних стран "легкий кашель", для нас – "воспаление легких". Поэтому с самого начала эпидемии и карантина мы призвали всех объединить усилия для экономического спасения Украины.

Сейчас для нас, SCM, самое главное – сделать все необходимое, чтобы защитить наших сотрудников. Сохранить их здоровье и рабочие места. Я уверен, что стабильная работа предприятий – это именно тот локомотив, который поможет стране выстоять и пройти через этот кризис с минимальными потерями. Разумеется, ни о каком сокращении людей речь не идет. Это наше твердое решение.

- Чего вы ожидаете от власти в обмен на свою помощь в борьбе государства с эпидемией коронавируса?

- Ничего. Ни бизнес, ни тем более я лично, ничего не ждем от власти. Потому что нам от власти ничего не нужно, кроме равных правил игры и честной конкуренции. Я уверен, что и у власти, и у бизнеса одна цель – сильная успешная Украина и счастливые здоровые украинцы. Поэтому я еще раз призываю не обесценивать и не унижать добрые дела.

- Выезжали ли вы за пределы страны во время карантина? Если да, то куда и с какой целью?

- Нет, не выезжал – во время карантина (и до сих пор) я нахожусь в Киеве.

- Если коронавирусная инфекция коснется вас или ваших близких, (или любая другая болезнь), готовы ли вы лечиться в Украине, пока здесь закрыты границы?

- Если это случится, то я доверю свое здоровье украинским врачам. У нас очень сильные специалисты.

- Чего больше в жизни боится Ринат Ахметов?

- В принципе, я ничего не боюсь. Но есть то, что мне сильно "болит". Мне больно, что вот уже шесть лет я не был в своем родном Донецке. Что я не могу пройтись родными улицами и поговорить с земляками. Что я не могу навестить родные могилы, не могу сходить на могилу отца... Я хочу, чтобы это все поскорее произошло. И, наверное, боюсь, что это не произойдет или произойдет не скоро.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Рината Ахметова предоставляет дорогостоящее оборудование медучреждениям Украины .

Также говорилось, что 200 скорых от Фонда Рината Ахметова спасают жизни людей в Украине .

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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