Активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве: в СБУ назвали причину

Активисту Сергею Стерненко сообщено о подозрении в умышленном убийстве и ношении холодного оружия. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Учитывая материалы дела и проведение экспертизы, по согласованию с Офисом Генерального прокурора Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения)", – говорится в сообщении.

В СБУ считают, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

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"Учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства", – говорится в заявлении.

В СБУ отмечают: как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что Кузнецов и Исайкул в мае 2018 года пытались запугать и нанести телесные повреждения Стерненко. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК.

Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой – наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов – проникающее колото-резаное ранение живота. Такие действия Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона.

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"Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку И.Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным – его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти", – подчеркнули в СБУ.

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Как отмечается, тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности.

"Проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве. Также сомнительно выглядят слова С.Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у И.Кузнецова и О.Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн трансляции в сети Facebook с места происшествия", - добавили в СБУ.

В свою очередь, Стерненко у себя в Facebook заявил, что не было убийства, "а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим".

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"По ножу есть несколько экспертиз, которые установили, что он не является холодным оружием", - написал он.

Как сообщают СМИ, под зданием СБУ проходит акция в поддержку Сергея Стерненко.

Напомним, 24 мая экс-лидер одесского "Правого сектора" Серегй Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в область живота. Позже полиция Одесской области установила местонахождение и задержала сбежавшего участника столкновения.

Как известно, на Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе было совершено три нападения.

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