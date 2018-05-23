Активисты подготовили "красную карточку" для Путина

Сегодня, 12:18

1 и 2 июня в разных городах мира пройдут глобальные акции SaveOlegSentsov

Владимир Путин. Фото: GettyImages
Владимир Путин. Фото: GettyImages

Активисты, которые добиваются освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы, подготовили масштабную акцию протеста против режима Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении активистов в Twitter.

"Определены даты глобальной акции #SaveOlegSentsov – это 1 и 2 июня. В разных городах по всему миру мы выставим "красную карточку" режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой. Кремль, который готовится к приему чемпионата мира по футболу, должен освободить Олега Сенцова и других", – говорится в сообщении.

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Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

Сенцова поддержали многие люди по всему миру. В своем письме, переданном в СМИ через адвокатов, украинец написал:

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца. Слава Украине!".

В России 130 деятелей науки и культуры (среди них – поэт Лев Оборин, писательница Людмила Улицкая, журналист Сергей Пархоменко) выступили с призывом освободить Сенцова. В Кремле отреагировали: пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация об обращении будет "принята к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".
Россия, Путин, протесты, сенцов

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"Сегодня"

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