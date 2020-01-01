Албания возглавила ОБСЕ: новый председатель сделал заявление по Украине

Эди Рама. Фото: kryeministria.al

Председательство Словакии в ОБСЕ закончилось, и теперь организацию возглавила Албания. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Вступление в должность председателя ОБСЕ является поистине историческим моментом для Албании: из страны, которая находилась под жестоким коммунистическим режимом, мы стали одним из тех, кому выпала честь возглавить эту организацию. Председательство в ОБСЕ знаменует собой кульминацию нашей значительной трансформации", – заявил премьер-министр и министр Европы и иностранных дел Эди Рама, вступая в должность действующего председателя ОБСЕ.

В то же время на 2020 год он выделил три главных цели: выполнение всеобъемлющего набора политических обязательств; изменение ситуацию в вопросах эскалации конфликтов, наблюдение за выборами; и продолжать укреплять диалог в рамках Парижской хартии. Не забыл дипломат и об Украине.

Реклама

Читайте также: Глава ОБСЕ оценил действия Зеленского по Донбассу

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликтов будут в центре внимания албанского председателя, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе по-прежнему уносили жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро развертываться в зонах конфликтов, но иногда может делать это там, где никто другой не может", – сказал албанский министр.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее произошли изменения в миссии ОБСЕ в Украине. Организация назначила замену Мартину Сайдику в Контактной группе по Донбассу.

Смотрите также видео, как в начале декабря новый вице-президент Еврокомиссии оконфузился с войной на Донбассе:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама