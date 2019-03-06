Александр Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине

По оценкам Вилкула, мирный план позволит прекратить войну в Украине в кратчайшие сроки

Александр Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc0/599/5c7fc0599e275.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc0/599/5c7fc0599e275.jpg 2019-03-06T14:49:00+02:00 Политика По оценкам Вилкула, мирный план позволит прекратить войну в Украине в кратчайшие сроки

"Я представил в Брюсселе свой План по восстановлению мира. Он четкий, он конкретный, он полностью находится в рамках и Минского, и Нормандского форматов. Он пользуется огромной популярностью и поддержкой внутри страны", – сказал народный депутат Украины Александр Вилкул, комментируя результаты встречи с депутатами Европейского парламента в Брюсселе.

Как сообщает сайт "Оппозиционного блока" (ОБ), предложенные Вилкулом мирные инициативы были поддержаны во время дебатов в Европейском парламенте. Согласно сообщению, участники дебатов, включая евродепутатов, отметили, что План Вилкула совпадает с европейским видением путей прекращения войны на Донбассе и отвечает мировым подходам разрешения конфликтов.

Как говорится на сайте ОБ, депутат Европейского парламента, член Комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Дэвид Кэмпбелл Бэннерман после презентации отметил: "Мне интересно было услышать, что мистер Вилкул говорил о мирном плане. Потому что этот мир важен для экономики, ужасными являются человеческие жертвы, нестабильность в Украине, конфликт на Востоке… Это путь, который поможет сделать Украине большой шаг вперед. Нынешний конфликт держит Украину и отталкивает ее на долгие годы назад".

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По оценкам Вилкула, мирный план позволит прекратить войну в Украине в кратчайшие сроки, причем, стрелять прекратят сразу, а для устойчивого мира потребуется 6 – 8 месяцев. Согласно плану, для этого будут организованы прямые переговоры с США и Россией для принятия совместной резолюции Совета Безопасности ООН, на которую не наложит вето ни одна из сторон.

Ожидается, что резолюция обеспечит введение миротворческого контингента ООН на Донбасс. Следующим шагом, по плану, станет начало работы на временно неподконтрольных Украине территориях временной международной администрации под эгидой ООН. Потом планируется проведение на Донбассе выборов по украинскому законодательству с участием украинских политических партий. Параллельно по плану Верховная Рада должна принять пакет законопроектов в логике Минских соглашений, которые действующая власть и так обязалась принять еще 4,5 года назад.

Вилкул отметил, что дополнительным фактором восстановления мира считает статус Украины как внеблокового нейтрального государства. Он предлагает закрепить этот статус в Конституции, которую следует, по мнению депутата, принять на общенародном референдуме.

Ранее в Киеве Мирный план Вилкула, который стал основой "Совместной инициативы мира", поддержали глава "Сильной Украины" Светлана Фабрикант, Михаил Добкин, глава партии "Христианские социалисты" и руководитель исполкома общественного движения "Партия мира" Максим Гольдарб. Как сообщает сайт ОБ, свои подписи под "Совместной инициативой мира" ставят украинцы по всей стране.

Напомним, ране Александр Вилкул на Парламентской Ассамблее ОБСЕ поднял вопрос деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине.

Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.

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