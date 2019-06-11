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Алексеев: Правильный шаг, достойный президента Украины – это отмена указа о роспуске парламента

11 июня, 19:36

В высших интересах президента стать образцом соблюдения Конституции, уверен нардеп "Народного фронта"

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламентане соответствует Конституции. Об этом заявил один из инициаторов конституционного представления относительно незаконности указа о досрочном прекращении полномочий парламента, член фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев.

"Мы с уважением относимся к выбору украинского народа. На этих демократических и свободных выборах победил президент Зеленский, чей указ мы обжалуем. Как политик заявляю, что люди требуют изменений. И последние президентские выборы это доказали. Но основное требование – это требование права и справедливости", – отметил он.

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По его словам, люди требуют ответственности президента, парламента, правительства, Конституционного суда, всего судейского корпуса.

"И пределы этой ответственности определены Основным законом государства – а это Конституция. Конституция не определяет принципа политической целесообразности или нецелесообразности, а определяет следования только букве и духу основополагающего акта украинского государства", – подчеркнул Алексеев.

"В ваших высших интересах господин президент, стать образцом соблюдения Конституции и ее настоящим, а не притворным Гарантом", – подчеркнул он.

Народный депутат также отметил, что успех украинского государства связан с успехом украинского президента.

"А успех каждого гражданина Украины прямо зависит от каждого действия, которое вы, как глава государства, осуществляете соответствии с Конституцией. Вы должны защищать Основной закон и ставить интересы страны выше любых политических рейтингов, полученных на досрочных парламентских выборах", – сказал Игорь Алексеев.

"Этот указ не соответствует Конституции. Правильный шаг, достойный самого высокого уровня государственного деятеля, кем является президент Украины, – это отмена этого указа. Изменения Верховной Рады при любых обстоятельствах состоятся 27 октября этого года, как и предусмотрено Конституцией", – резюмировал он.

Новости "Сегодня" подготовили спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где рассматривается вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады.


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Тег закон, президент, роспуск, указ, Владимир Зеленский, народный депутат, глава государства, народный фронт, указ президента, Основной закон, Президент Зеленский

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