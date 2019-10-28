Алексей Чернышов – бизнесмен и инвестор: что известно о новом главе Киевской ОГА

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. До назначения в областную государственную администрацию чиновник занимался привлечением инвестиций в Украину, сообщает Офис главы государства.

Зеленский принял на Банковой Чернышова и вручил ему служебное удостоверение. Президент пожелала новому чиновнику успехов и выразил надежду, что Киевская область получит новый импульс для развития.

В свою очередь новоназначенный глава Киевской ОГА поблагодарил президента за доверие и возможность работать в одной команде для достижения общей цели – сделать Украину инвестиционно привлекательной и богатой.

Реклама

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, команда главы государства "взяла курс на то, чтобы для служения государству и людям использовались инструменты профессиональных топ-менеджеров с украинским и международным опытом, и такие люди были привлечены к позитивным изменениям".

Кто такой Алексей Чернышов

Он родился в 1977 году в Харькове, но живет и работает в Киеве. В 1999-м окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия". Также учился по программе "Управление проектами" Project Management Institute в США (Пенсильвания). В 2002 году окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Бизнесмен и инвестор является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, которая занимается привлечением прямых инвестиций, формированием и управлением активами, инвестиционным банкингом и сотрудничает с крупными международными финансовыми организациями.

Чернышов – основатель организации Kyiv Vision Foundation, специализирующейся на привлечении инвестиций в страну и поддержке культурных проектов.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке 20 октября, и заявлял, что на то есть причина. Позже он опубликовал свое заявление в Facebook и процитировал слова героя романа Ивана Багряного "Сад Гетсиманский" – Андрея Чумака: "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

Смотрите также выступление президента Владимира Зеленского перед детективами НАБУ и прокурорами САП:

1351658

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама