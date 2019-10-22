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Алексей Гончарук будет гостем студии "Сегодня"

22 октября, 21:52

Смотрите прямой эфир Сегодня на телеканале Украина в среду, в 19:00

В среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук будет гостем студии "Сегодня" в 19:00 на канале "Украина".

В ходе интервью, в частности, речь будет идти о результатах первых 50 дней работы правительства.

Ранее об амбициозных планах члены правительства заявили на неформальной встрече с журналистами четырех центральных телеканалов. Так, Кабмин ставит перед собой целью удешевить квартплаты, привлечь миллиардные инвестиции, а в экономике Украины сделать прорыв.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября была представлена Программа деятельности Кабмина, которая позже была озвучена в парламенте. Правительство намерено в течение пяти лет завершить создание свободной от коррупции Государственной таможенной службы и назначить не менее 50% новых людей на должности руководителей отдельных структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов.

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На днях Кабмин назначил нового главу НАПК. Теперь Национальным агентством по предотвращению коррупции будет руководить Наталья Новак.

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Источник: Сегодня

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