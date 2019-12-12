Алексея Кайду отпустили на поруки после драки в Раде

Прокуроры ходатайствовали об аресте свободовца на два месяца без права внесения залога

Фото: facebook.com/oleksiy.net

Печерский районный суд избрал меру пресечения для бывшего народного депутата, члена ВО Свобода Алексея Кайду, задержанного за драку в комитете Верховной Рады.

Об этом сообщили в ВО Свобода.

Его отпустили на поруки народных депутатов. В то же время прокуроры ходатайствовали об аресте свободовца на два месяца без права внесения залога.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 11 декабря на аграрном комитете ВР разгорелись ожесточенные события при рассмотрении законопроекта о рынке земли. В какой-то момент возникла драка – активисты набросились на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца, потому что глава комитета Сольский отказался снимать законопроект о рынке земли с рассмотрения.

В тренде Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Позже стало известно, что депутат после драки в Раде попал в больницу. В связи с эти фракция "Слуга народа" считает этот инцидент сознательной провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде. В свою очередь полиция открыла уголовное производство по факту драки.

Утром 12 декабря за драку с Богданцом бывшего депутата Верховной Рады Алексея Кайду задержали. Ему вменяют ч.2 ст.346 – насилие в отношении государственного деятеля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама