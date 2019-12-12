Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Алексея Кайду отпустили на поруки после драки в Раде

12 декабря, 21:42

Прокуроры ходатайствовали об аресте свободовца на два месяца без права внесения залога

Фото: facebook.com/oleksiy.net

Фото: facebook.com/oleksiy.net

Печерский районный суд избрал меру пресечения для бывшего народного депутата, члена ВО Свобода Алексея Кайду, задержанного за драку в комитете Верховной Рады.

Об этом сообщили в ВО Свобода.

Его отпустили на поруки народных депутатов. В то же время прокуроры ходатайствовали об аресте свободовца на два месяца без права внесения залога.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 11 декабря на аграрном комитете ВР разгорелись ожесточенные события при рассмотрении законопроекта о рынке земли. В какой-то момент возникла драка – активисты набросились на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца, потому что глава комитета Сольский отказался снимать законопроект о рынке земли с рассмотрения.

В тренде
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Позже стало известно, что депутат после драки в Раде попал в больницу. В связи с эти фракция "Слуга народа" считает этот инцидент сознательной провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде. В свою очередь полиция открыла уголовное производство по факту драки.

Утром 12 декабря за драку с Богданцом бывшего депутата Верховной Рады Алексея Кайду задержали. Ему вменяют ч.2 ст.346 – насилие в отношении государственного деятеля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

суд драка мера пресечения поруки драка в раде Андрей Богданец Алексей Кайда

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
"Такого махача давно не видели": в Раде произошла жесткая драка (видео)Политика
Сенцов рассказал, что думает о Зеленском и его окружении
Сенцов рассказал, что думает о Зеленском и его окруженииПолитика
Снятие неприкосновенности с Порошенко: в
Снятие неприкосновенности с Порошенко: в "Слуге народа" сделали заявлениеПолитика
У Зеленского подкорректировали коммюнике
У Зеленского подкорректировали коммюнике "Нормандской четверки"Политика
Лавров рассказал, как проходили переговоры Путина с Зеленским
Лавров рассказал, как проходили переговоры Путина с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...