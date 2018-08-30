Америка и Россия готовятся к встрече Лаврова и Помпео

Сегодня, 12:10

Встреча лидеров внешнеполитических ведомств двух государств состоится на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Кремль и Белый дом обсуждают прорабатывают будущую встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майкла Помпео, сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Стоит отметить, что встреча Лаврова и Помпео должна состояться в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, который откроется 18 сентября в Нью-Йорке.

"Сейчас составляется график двусторонних встреч. Возможность проведения российско-американской встречи на уровне глав МИД оговаривалась, и сейчас она прорабатывается", – сказала представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции 30 августа.

Напомним, что ранее в этом месяце Лавров и Помпео обсудили новые санкции, объявленные недавно Вашингтоном.

Как уже сообщалось, на Генассамблее выступят лидеры более сотни государств, в том числе президент Украины Петр Порошенко, а также 86 глав правительств и МИД.

Как уже сообщалось, в июне постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко избрали вице-председателем сессии.
Россия, США, генассамблея, Сергей Лавров, Майкл Помпео

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Источник:

ТАСС

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