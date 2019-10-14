Американские дипломаты тепло поздравили Украину с Днем защитника

Посольство Соединенных Штатов Америки обнародовало поздравление с Днем защитника Украины. Американские дипломаты пожелали нашей стране мира.

"Желаем украинскому народу мирного и безопасного Дня защитника Украины, свободного от насилия, с уважением к героям", – говорится в сообщении посольства на его официальной странице в Twitter.

Напомним, День защитника Украины отмечается с 2014 года, а с 2015-го он является выходным. Так, 14 октября 2014 года президент издал указ о назначении этого дня Днем защитника Украины. Тем же указом глава государства отменил предыдущий указ, которым регламентировался День защитника Отечества 23 февраля. При этом в Украине уже появились традиции празднования Дня защитника.

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Больше о празднике узнавайте на сайте "Сегодня" из интервью с сотрудником Института нацпамяти: "День защитника Украины – это не про носки и галстуки".

Как известно, также в 2019 году появился еще один важный день – Украина 29 августа впервые отметила День памяти защитников Украины: