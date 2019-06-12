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Американские эксперты прокомментировали новую кандидатуру главы МИД Украины

12 июня, 08:01

По мнению экспертов, во внешней политике Украина будет идти по уже устоявшейся линии

Фото: ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru.

Внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент представления на назначение Вадима Пристайко на должность министра МИД Украины говорит о том, что политика новоизбранного президента будет подражать политике Петра Порошенко.

Об этом заявил эксперт-международник из Королевского колледжа в Лондоне Александр Кларксон, сообщает "Голос Америки".

"В смысле оборонной стратегии и внешней политики Зеленского можно ожидать, что они в значительно большей мере станут продолжением уже устоявшейся линии. Между тем, сигналы Банковой в отношении населения Донбасса уже меняют: гораздо больше внимания к этим людям, как к украинским гражданам, которые находятся в плену, в противовес изображению их как предательской "пятой" колонны. При этом военные, оборонные и гражданские институты украинского государства будут основываться на консенсусе элит 2014-го года и усиливать его", – отметил Кларксон.

Кроме того, назначение Пристайко прокомментировал бывший чиновник администрации Барака Обамы, Майкл Карпентер.

"Серьезный дипломат, прекрасно будет работать на должности министра иностранных дел", - написал Карпентер о Пристайко в Twitter.

Также кандидатуру Пристайко назвал "замечательным" выбором экс-посол США в Украине Стивен Пайфер. Он отметил, что Пристайко "умный и опытный дипломат, глубоко вовлечен в усиление связей Киева с Западом".

Отметим, в украинском МИДе Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел. Сейчас он постоянный представитель Украины в НАТО.

Также мы сообщали, что Зеленский определил состав делегации Украины в Международных судах против России.


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Тег США, эксперты, назначение, МИД Украины, Пристайко, комментарии

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