/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Американские эксперты проведут тренинги для новоизбранных депутатов Верховной Рады https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.jpg 2019-08-03T13:59:00+03:00 Политика Народных избранников будут обучать 5-6 августа

Для новоизбранных народных депутатов Украины Агентство США по международному развитию (USAID) проведет двухдневный тренинг. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Тренинг для народных избранников будет проходить 5-6 августа. Во время обучения они получат знания о правовой основе и формах работы депутата, которые в будущем помогут выстроить эффективную работу команды, обеспечить действенные коммуникации и взаимодействие парламента с правительством, органами местного самоуправления и общественностью. Тренинг пройдет в комплексе "Трипольское солнце" в Киевской области.

Реклама

Ранее мы сообщали, что народные депутаты от партии "Слуга народа" уехали в Трускавец на недельные курсы бизнес-интенсива. Журналисты "Сегодня" узнали, чему будут учить новичков Рады, а также составили свою памятку для них.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатным избирательным округам на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама