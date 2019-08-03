Американские эксперты проведут тренинги для новоизбранных депутатов Верховной Рады

Для новоизбранных народных депутатов Украины Агентство США по международному развитию (USAID) проведет двухдневный тренинг. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.
Тренинг для народных избранников будет проходить 5-6 августа. Во время обучения они получат знания о правовой основе и формах работы депутата, которые в будущем помогут выстроить эффективную работу команды, обеспечить действенные коммуникации и взаимодействие парламента с правительством, органами местного самоуправления и общественностью. Тренинг пройдет в комплексе "Трипольское солнце" в Киевской области.
Ранее мы сообщали, что народные депутаты от партии "Слуга народа" уехали в Трускавец на недельные курсы бизнес-интенсива. Журналисты "Сегодня" узнали, чему будут учить новичков Рады, а также составили свою памятку для них.
Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией.
ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатным избирательным округам на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.
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