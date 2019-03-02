Американские военные корабли будут заходить в Одессу регулярно – представитель Госдепа
Джордж Кент отметил, что будут созданы условия, чтобы американские и украинские корабли сотрудничали
В Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.
"Есть тренировки, ежегодно есть Си Бриз, и думаю, что вы будете видеть все больше и больше наших кораблей как тот, что был здесь два дня назад. И в дальнейшем, я думаю, здесь в Одессе будут не всегда, но регулярно американские корабли, чтобы наши корабли и украинские корабли сотрудничали", - сказал он.
Кроме того, по его словам, мониторинг ситуации в Черном и Азовском морях должен быть общей задачей стран, которые не хотят видеть опасные ситуации в этих водах.
Напомним, 25 февраля ракетный эсминец военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75) прибыл в Одессу.
"Дональд Кук" – корабль передового базирования, приписанный к базе ВМФ США в г. Рота в Испании. Он осуществляет военно-морские операции в зоне ответственности 6-го флота США в поддержку национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке. 6-й флот США имеет штаб-квартиру в г. Неаполе в Италии и осуществляет полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью защиты национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке.
Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".
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