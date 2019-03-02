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Американские военные корабли будут заходить в Одессу регулярно – представитель Госдепа

Сегодня, 06:15

Джордж Кент отметил, что будут созданы условия, чтобы американские и украинские корабли сотрудничали

Боевой эсминец США с ракетами "Томагавк" в Одессе. Фото: Думская
Боевой эсминец США с ракетами "Томагавк" в Одессе. Фото: Думская.
Американские военные корабли будут заходить в Одессу регулярно – представитель Госдепа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/9c1/3c5/5c79c13c5ea9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/9c1/3c5/5c79c13c5ea9d.jpg Политика Джордж Кент отметил, что будут созданы условия, чтобы американские и украинские корабли сотрудничали

В Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.

"Есть тренировки, ежегодно есть Си Бриз, и думаю, что вы будете видеть все больше и больше наших кораблей как тот, что был здесь два дня назад. И в дальнейшем, я думаю, здесь в Одессе будут не всегда, но регулярно американские корабли, чтобы наши корабли и украинские корабли сотрудничали", - сказал он.

Кроме того, по его словам, мониторинг ситуации в Черном и Азовском морях должен быть общей задачей стран, которые не хотят видеть опасные ситуации в этих водах.

Напомним, 25 февраля ракетный эсминец военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75) прибыл в Одессу.

"Дональд Кук" – корабль передового базирования, приписанный к базе ВМФ США в г. Рота в Испании. Он осуществляет военно-морские операции в зоне ответственности 6-го флота США в поддержку национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке. 6-й флот США имеет штаб-квартиру в г. Неаполе в Италии и осуществляет полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью защиты национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке.

Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

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Тег корабль, эсминец, ВМС США

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Источник:

УНН

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