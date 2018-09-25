Американский аналитик объяснил, почему Путин не может позволить себе отпустить Украину

После Революции Достоинства Киев все больше отдаляется от Москвы – политически, экономически и ментально, однако президент РФ Владимир Путин не может позволить себе отпустить Украину в Европу.

Об говорится в статье Питера Дикинсона на сайте американского аналитического центра Atlantic Council.

У Москвы заканчиваются инструменты мягкого влияния на Киев. Ведь в Украине был технически ограничен доступ к подконтрольным Кремлю соцсетям, российским медиапродуктам был запрещен вход на украинский рынок, а российские звезды шоу-бизнеса больше не ездят на украинские гастроли, пишет автор публикации.

"Травма от российского вторжения привела к серьезным изменениям в общественном мнении. А поддержка вступления в ЕС и НАТО выросла до беспрецедентного уровня, в то время как желание еще теснее сблизиться с Россией в Украине теперь измеряется мизерными однозначными числами", – продолжает Питер Дикинсон.

Он заметил, что представить членство Украины в Евросоюзе и НАТО в ближайшем времени довольно трудно, но возвращение страны на российскую орбиту кажется еще более фантастическим. И хотя пророссийская риторика сегодня стала политически токсичной, хотя в стране все еще остаются пророссийские политические силы, которые маскируют свои взгляды за "прагматической" риторикой. Но все это точно не то, чего Путин хотел, когда приказал оккупировать Крым. Москва надеялась остановить украинское движение в направлении Запада.

"Члены внутреннего круга Путина должны знать, что дни пророссийского большинства в украинской политике уже прошли. Несмотря на мизерность шансов возвращения контроля над Украиной, существует реальная угроза, что Россия начнет считать хаос лучшим выбором", – сказано в публикации.

За последние четыре года Кремль периодически демонстрировал готовность заплатить чрезвычайно высокую цену, чтобы только не позволить Украине уйти с его орбиты. Отказываясь отступить от соседней страны, Россия позволила своим отношениям с Западом развалиться, говорится в статье.

"Все эти драматические мероприятия — это несколько больше, чем нерациональные действия ревнивого бывшего союзника. Они отражают широкую уверенность в том, что появление полностью вестернизированной и демократической Украины вынесет приговор режиму Путина, а может и всей модели современной Российской Федерации. Большинство россиян равнодушны к бывшим советским "вассалам" в Балтии и Польше, которые присоединились к Евросоюзу. Однако, Украину они почему-то отказываются отличать от своей собственной страны", – напоминает аналитик Атлантического совета.

По его мнению, любой успех трансформаций в украинском обществе в направлении европейской модели неизбежно приведет к призывам к демократизации в России.

"Многие в Москве верят, что запрос на демократию снизу неизбежно подорвет империалистические структуры, на которых держится современная Россия. Страх перед "украинским эффектом домино" преследует Кремль с 2004 года, когда в Киеве произошла Оранжевая революция. Эти события заставили Путина ощутить потребность нарастить большой аппарат спецслужб и не допустить появления настоящей политической оппозиции", – подчеркивает Питер Дикинсон.

Как писал российский политолог Андрей Пионтковский, Путину сейчас невыгодна война, но и Украину не отпустит. Военная кампания Кремля в Украине провалилась, и теперь он нашел другой вариант. Он будет делать ставку на украинские выборы и рассчитывает на сдачу украинской независимости.

О коварном сценарии Путина в Украине рассказал и координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук. Он считает, что относительное затишье на востоке Украины – это временная мера и стоит ожидать сюрпризов от России.