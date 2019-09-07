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Американский дипломат назвал причину задержки выделения денег на оборону Украины

7 сентября, 07:44

За пять лет США выделили Киеву помощи на 1,5 млрд долларов

/ Фото: Pixabay

Задержка с выделением согласованной ранее военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в самих США. При этом Вашингтон был и остается партнером, нацеленным на поддержку Киева, заявил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кентс.

Сейчас происходит пересмотр бюджетного кодекса, что и вызвало задержку в финансировании оборонных проектов, сообщает "Голос Америки".

По словам чиновника, с 2014 года США выделили и предоставили Украине целевой помощи в сфере безопасности на общую сумму более 1,5 млрд долларов, после того как Россия вторглась на Донбасс.

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"Я считаю, что мы безусловно продолжим тесное сотрудничество вместе с Украиной, чтобы убедиться, что мы поддерживаем ее усилия эффективно себя защищать, как это было на протяжении прошедших пяти лет и будет продолжаться впредь", – подчеркнул американский дипломат.

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Новости "Сегодня" сообщали, что председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и Майкл Маккол (от штата Техас) призвали американскую администрацию немедленно разморозить средства на военную помощь Украине.

Также напомним, что в Пентагоне назвали колоссальную сумму помощи Украине, выделенную в ответ на агрессию России.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение пересмотреть предоставление военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. По словам источников газеты Politico, Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

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