Американский дипломат: Встреча Зеленского с Трампом уже скоро

Встреча президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа состоится уже скоро, скорее всего, в Варшаве и Нью-Йорке. А вот визита Трампа в Украину в ближайшей перспективе не будет.
Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
Он отметил важность американской поддержки Украины – политической, экономической, демократической, политики безопасности.
"Хотя встречи также важны, и хорошо, что президенты встретятся. Это произойдет уже скоро. В последующие недели будет возможность для этого в Варшаве (1 сентября) и Нью-Йорке (17 сентября): тогда оба президента будут находиться в одном городе. К тому же, вы слышали, как на прошлой неделе президент Трамп хорошо отозвался о президенте Зеленского и заверил, что встреча состоится", – заявил Тейлор.
Дипломат отметил, что никаких преград для встречи президентов нет, и здесь остается лишь вопрос их графика. Он отметил, что Зеленский и Трамп хотят этой встречи.
"Я знаю, что согласование встречи происходит, и единственное, что остается – это вопрос графику. Никаких оценок или заявлений о команде президента Украины от США не будет", – подчеркнул Тейлор.
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В то же время поверенный в делах США в Украине подтвердил, что сейчас нет в графике Дональда Трампа поездки в Украину, а визиты такого уровня планируются заранее.
"Хотел бы я, чтобы такие планы появились? Конечно! Я хочу встретить президента Трампа в Украине. Напомню, что в 2008 году президент Буш приехал сюда, чтобы продемонстрировать четкую поддержку Украине накануне саммита НАТО. Кроме того, эта поездка дала президенту Бушу возможность в дальнейшем делиться с европейскими коллегами впечатлениями от того, что он увидел и услышал в Украине. Визит топ-чиновника из Вашингтона – и речь идет не только о президенте – свидетельствует, что та или иная столица является важной для США. Такие визиты всегда является знаком, сигналом. Это больше, чем символизм", – добавил дипломат.
Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня президент США пригласил Владимира Зеленского с официальным визитом в Вашингтон, а совсем недавно Трамп сделал заявление о визите Зеленского в США.
В то же время президент Американской торговой палаты Энди Хандер назвал 10 причин, почему Трамп должен приехать в Украину.
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