Американский дипломат: Встреча Зеленского с Трампом уже скоро

Уильям Тейлор также прокомментировал, может ли состояться визит Трампа в Украину

Коллаж (источники фото - AFP, president.gov.ua)

Встреча президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа состоится уже скоро, скорее всего, в Варшаве и Нью-Йорке. А вот визита Трампа в Украину в ближайшей перспективе не будет.

Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Он отметил важность американской поддержки Украины – политической, экономической, демократической, политики безопасности.

"Хотя встречи также важны, и хорошо, что президенты встретятся. Это произойдет уже скоро. В последующие недели будет возможность для этого в Варшаве (1 сентября) и Нью-Йорке (17 сентября): тогда оба президента будут находиться в одном городе. К тому же, вы слышали, как на прошлой неделе президент Трамп хорошо отозвался о президенте Зеленского и заверил, что встреча состоится", – заявил Тейлор.

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Дипломат отметил, что никаких преград для встречи президентов нет, и здесь остается лишь вопрос их графика. Он отметил, что Зеленский и Трамп хотят этой встречи.

"Я знаю, что согласование встречи происходит, и единственное, что остается – это вопрос графику. Никаких оценок или заявлений о команде президента Украины от США не будет", – подчеркнул Тейлор.

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В то же время поверенный в делах США в Украине подтвердил, что сейчас нет в графике Дональда Трампа поездки в Украину, а визиты такого уровня планируются заранее.

"Хотел бы я, чтобы такие планы появились? Конечно! Я хочу встретить президента Трампа в Украине. Напомню, что в 2008 году президент Буш приехал сюда, чтобы продемонстрировать четкую поддержку Украине накануне саммита НАТО. Кроме того, эта поездка дала президенту Бушу возможность в дальнейшем делиться с европейскими коллегами впечатлениями от того, что он увидел и услышал в Украине. Визит топ-чиновника из Вашингтона – и речь идет не только о президенте – свидетельствует, что та или иная столица является важной для США. Такие визиты всегда является знаком, сигналом. Это больше, чем символизм", – добавил дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня президент США пригласил Владимира Зеленского с официальным визитом в Вашингтон, а совсем недавно Трамп сделал заявление о визите Зеленского в США.

В то же время президент Американской торговой палаты Энди Хандер назвал 10 причин, почему Трамп должен приехать в Украину.

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