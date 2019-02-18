Американский сенатор проведет переговоры о военном сотрудничестве США и Украины

Представитель штата Айова в Сенате США обсудит развитие военного сотрудничества с украинцами

Американский сенатор Джони Эрнст. Фото: Twitter

Американский сенатор проведет переговоры о военном сотрудничестве США и Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aeb/867/5c6aeb8679e05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aeb/867/5c6aeb8679e05.jpg 2019-02-18T19:40:00+02:00 Политика Представитель штата Айова в Сенате США обсудит развитие военного сотрудничества с украинцами

Военное сотрудничество Украины и США станет главной темой визита в Киев американского сенатора от штата Айова Джони Эрнст.

Как сообщили в пресс-службе посольства США в Украине, на время украинского визита Эрнст запланирован ряд ее встреч, на которых будет обсуждаться расширение военного сотрудничества между двумя странами.

"Рады приветствовать снова в Украине сенатора от штата Айова Джони Эрнст, которая является членом украинского кокуса в Сенате США. Госпожа Эрнст проведет ряд встреч относительно военного сотрудничества между Украиной и США", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составит 695,7 млн долл. Это на 75 млн долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года. Также мы сообщали, что Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине.

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