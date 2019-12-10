Американский сенатор: США должны присоединиться к переговорам по Донбассу

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Ранее в США не исключали своего участия в "нормандском формате" и сейчас сенатор-республиканец Рон Джонсон отмечает, что Америка обязательно должна принимать участие в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки".

"Безусловно, Америка должна присоединиться к урегулированию конфликта. Но один из тезисов, который постоянно говорит президент Трамп, что Украина – это больше европейский вопрос. Постоянно в разговоре со мной о своих тревогах по Украине, своих предостережениях и поддержке он говорил, что пытался надавить на Европу, чтобы она делала больше (в отношении Украины). Но это не значит, что Америка должна ничего не делать", – сказал он.

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Джонсон также напомнил, что и Конгресс, и многие члены американской администрации поддерживают Украину, и она не потеряла поддержку Америки.

Отметим, что разговоры о присоединении американцев к "нормандским переговорам" или любому другому формату по Украине ходят давно. Как сообщали новости "Сегодня", еще в сентябре, во время визита в Нью-Йорк, президент Владимир Зеленский заявлял, что пока подключение США к "нормандскому формату" не планируется.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция началась ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новому перемирию на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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