Американский штат Вирджиния признал Голодомор в Украине геноцидом

Американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-33 в Украине геноцидом, сообщило посольство Украины в США.

"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", – говорится в прокламации, изданной губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом.

Документ также объявляет празднования в штате 85-й годовщины Голодомора.

В сообщении отмечается, что Вирджиния стала 18-м штатом США, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, что ранее Сенат США принял резолюцию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В ноябре 2018 года в американском штате Северная Дакота пройдет месяц памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.

Также мы писали, что ранее штат Огайо признал Голодомор геноцидом украинского народа. 31 марта соответствующее решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа было принято штатом Массачусетс. За ним последовали штат Нью-Йорк и штат Канзас.