Американский телеканал назвал Юрия Луценко героем войны на Донбассе: видео

Республиканский канал описал экс-главу ГПУ Юрия Луценко как "героя в определенных кругах", который защищал суверенитет Украины

Юрий Луценко. Скриншот: Генеральная прокуратура Украины / YouTube

Американский телеканал One America News выпустил программу-расследование, посвященную семье экс-вице-президента США Джо Байдена, в которой упоминают бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Поскольку One America News симпатизирует республиканцам, цель расследования – доказать безосновательность доказательств демократов в деле импичмента Дональда Трампа. В частности, американцы показали фрагмент встречи адвоката Трампа Руди Джулиани с Юрием Луценко, а также народным депутатом Андреем Деркачом.

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Журналист Шанель Рион в сюжете описал Луценко так: "Два месяца после того, как Шокин подал в отставку, был назначен новый прокурор– Юрий Луценко. Инженер по образованию, который получил славу среди патриотов за то, что провел 2 года в тюрьме за открытую критику России. Луценко воевал на восточном фронте со своей супругой и сыновьями, отбивая атаки российских танков и защищая суверенитет Украины. Герой в определенных кругах, Луценко унаследовал высший юридический пост, не имея юридического образования".

Видео: One America News Network

Напомним, "Сегодня" сообщали, что личный адвокат Трампа и один из главных фигурантов "Украиногейта" Рудольф Джулиани в декабре посещал Киев. Ранее о важных деталях встречи с Джулиани в Америке рассказал сам Юрий Луценко.

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