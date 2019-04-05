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Анализы Порошенко: стал известен результат экспресс-теста

Сегодня, 10:31

Глава государства сдал анализы, чтобы засвидетельствовать отсутствие нарко- и алкозависимости

Анализы Порошенко: стал известен результат экспресс-теста Политика Глава государства сдал анализы, чтобы засвидетельствовать отсутствие нарко- и алкозависимости

После сдачи анализов экспресс-тесты президента Украины Петра Порошенко показали, что у него в крови не обнаружено психоактивных веществ. Об этом сообщил журналистам главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый.

После сдачи анализов президентом, медики удалились в отдельную комнату для проверки взятого материала. После этого к журналистам вышел врач и сообщил, что в крови Порошенко ничего "запрещенного" не обнаружено.

Он отметил, что результаты анализов в письменном виде будут получены через два часа после их сдачи президентом.

А тем временем заместитель генерального директора по административной работе Государственного предприятия НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов журналистам рассказал, что менеджмент стадиона до сих пор не получал запрос на проведение дебатов.

По его слова, стоимость мероприятия определить пока невозможно, так как нет соответствующего технического задания. Однако стадион имеет все необходимое, чтобы провести данное событие на должном уровне.

Напомним, вчера, 4 апреля, внештатный советник и спикер президентского штаба Олег Медведев сообщал, что Порошенко согласился на условия Зеленского. Он надеялся, что и его оппонент придет на "Олимпийский". "В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".

Однако, как сегодня стало известно, Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева. При этом заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском".

Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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Тег Порошенко, Олимпийский, анализы, результаты

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