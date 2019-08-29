Андерс Аслунд рассказал, как США могут помешать покупке "Мотор-Сич" китайцами

Фото: Motor Sich Airlines / Facebook

Если США хотят помешать переходу частной украинской компании "Мотор Сич" в руки китайцев, они должны сделать украинской стороне определенные предложения, подкрепленные конкретными деньгами. Такое мнение высказал эксперт исследовательского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Компания "Мотор Сич", возможно, лучшая компания по производству военной техники в Украине. Она специализируется на производстве двигателей для вертолетов и самолетов, так что это очень ценная компания. Это частная компания, которая продавала большинство своих двигателей России. Впрочем, последние пять лет "Мотор Сич" не может продавать свою продукцию России из-за украинских санкций, введенных против врага. Компания оказалась в плохом финансовом состоянии. Ее владельцу 80 лет. Он построил эту кампанию, приватизировал ее, развил, а теперь хочет ее продать. И кто может быть покупателями? Если США хотят ее купить, они должны быть готовы предложить деньги. Компания выставлена на продажу за мизерную цену в 100 млн долларов. Если США заинтересованы в ней, они должны заплатить эти деньги", - сказал он.

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Ранее американское влиятельное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщало, что окончательное решение вопроса "Мотор Сич" – ключевая задача визита советника американского президента Джона Болтона в Киев.

Газета акцентировала, что в Вашингтоне очень серьезно относятся к вопросу получения Китаем после покупки украинского предприятия "жизненно важных оборонных технологий". По словам собеседника издания, в Белом доме считают, что эта сделка позволит Китаю в перспективе серьезно усилить свой военный потенциал, чего США допустить не могут.

Сам Болтон опроверг слухи о том, что он прибыл в Украину, чтобы якобы предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич". По его словам, он не встречался с руководством компании.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом КНР, с которым обсудил двустороннее сотрудничество стран, и отметил важность для Киева китайских инвестиций и опыта.

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