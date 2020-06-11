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Андрей Богдан ответил Зеленскому: Вы променяли мечту на теплую ванну

11 июня, 17:42

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Бывший глава Офиса президента не согласен с тем, что власть его съедала

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что не жалеет о своем увольнении с должности, поскольку сейчас в стране начинается хаос.

Так он отреагировал на недавнее интервью президента Владимира Зеленского, в котором он сказал, что доверенная Богдану власть его "съедала".

"Я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который вы бросаете страну", – ответил главе государства бывший руководитель ОПУ.

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Он напомнил Зеленскому об их договоренности перед тем, как он согласился занять столь высокопоставленную должность – "честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти".

"Я шел не по должностям а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода – мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище", – написал Андрей Богдан.

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При этом он пообещал не разглашать чувствительную для Зеленского и Украины информацию, несмотря на то, что их пути с президентом разошлись.

"Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют", – резюмировал бывший глава Офиса президента.

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы ОПУ. Его место занял помощник президента Андрей Ермак.

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скандал Владимир Зеленский Андрей Богдан

Источник: Сегодня

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