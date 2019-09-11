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Андрей Богдан "похвастался", как жандармы в Сен-Тропе надели на него наручники

11 сентября, 08:14

Чиновник показал фото «задержания»

Андрей Богдан

Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

После бурных обсуждений, которые собрала поездка главы Офиса президента Андрея Богдана во французский Сен-Тропе, чиновник показал шутливое фото, где на него жандарм якобы надевает наручники. Снимок Богдан опубликовал на своей странице в Facebook.

Фото: Андрей Богдан, Facebook

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - подписал Богдан фотографию.

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Напомним, как сообщили СМИ, Богдан проигнорировал День независимости Украины и улетел на три дня на элитный французский курорт Сен-Тропе – на свадьбу юриста Андрея Довбенко. 

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Кроме того, ранее  Богдан подтвердил, что написал заявление о своей отставке, и то заявление, которое появилось в СМИ, действительно его.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 августа ситуация с отставкой главы Офиса президента взбудоражила общественность в Украине. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о каком-то заявлении со странным текстом. В своем заявлении Андрей Богдан написал следующее: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

Позже эта новость быстро разлетелась по интернету, причем представители Офиса президента сразу же опровергли, что их шеф уходит с занимаемой должности. Однако 2 августа Зеленский подтвердил наличие заявления Богдана об отставке

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