Аннексией Крыма Путин все разрушил: Навальный рассказал об упадке в России

Вместо решения проблем в своей стране, у Кремля на первом плане – Украина и Америка, говорит российский оппозиционер

Алексей Навальный. Фото: AFP

Аннексией Крыма Путин все разрушил: Навальный рассказал об упадке в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b9b/b1d/5c8b9bb1d7904.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b9b/b1d/5c8b9bb1d7904.jpg 2019-03-15T14:34:00+02:00 Политика Вместо решения проблем в своей стране, у Кремля на первом плане - Украина и Америка, говорит российский оппозиционер

Пятый год оккупации Крыма больно бьет по самой России: российский президент Владимир Путин ради реализации своих амбиций ухудшил жизнь своему народу, российское государство в упадке, а вместо того, чтоб заняться своими проблемами, у Кремля на первом плане Украина.

Об этом рассказал в интервью "Голосу Америки" российский оппозиционер Алексей Навальный.

По его словам, Путин ради укрепления личной власти пожертвовал интересами огромного количества населения России.

"Итоги пятилетия можно прочитать в отчетах Минэкономразвития России: реальные располагаемые доходы населения падают шестой год подряд. Вот, собственно говоря, это и есть то, что сделал Путин: на какой-то срок он укрепил рейтинг своей личной власти (благодаря аннексии – Ред.), но страна заплатила за это довольно высокую плату – он полностью свернул всю внутреннюю политику в пользу внешнеполитических авантюр, которые как начались в 2014 году, так и не заканчиваются до сих пор", – сказал Навальный.

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Оппозиционер отметил, что в ток-шоу на российских телеканалах идет обсуждение Украины либо Америки, но только не решения собственных проблем внутри страны.

"Чаще всего 80% – Украина, 20% – Америка, а Россию больше не обсуждает никто. Была Украина, была Сирия, была Центральноафриканская Республика, а сегодня я читаю про то, что, оказывается, политтехнологи Пригожина ездили еще и на Мадагаскар. То есть, российская власть и лично Путин занимаются всем, чем угодно, за исключением, собственно говоря, Российской Федерации. И плата за это именно такая: у нас здесь просто все разрушилось и развалилось окончательно, но зато значительная часть населения страны дико возбуждена по поводу внешней политики (например "присоединения" Крыма к РФ – Ред.) и находится в этих внешнеполитических галлюцинациях", – подчеркнул он.

Напомним, ранее в так называемом "Минфине Крыма" рассказывали, сколько Россия тратит на оккупированный Крым. Так, за январь-июль 2018 года доходы консолидированного "бюджета" Крыма составили 89,1 млрд российских рублей (36,94 млрд гривен), из них 58,8 млрд (24,3 млрд гривен) – "безвозмездные поступления" от России.

Кроме того, в долгосрочном бюджетном прогнозе т.н. "правительство" полуострова дало понять, что оккупированный Крым еще долго будет тянуть экономику России на дно. Планируется, что до 2030 год российский бюджет будет отчислять на полуостров десятки миллиардов.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т.наз. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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