Аннексировали осознано: спикер Совфеда РФ сделала циничное заявление по Крыму

Сегодня в Севастополе могли бы стоять корабли НАТО, а не российский флот, считает Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: kremlin.ru.

Аннексировали осознано: спикер Совфеда РФ сделала циничное заявление по Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9a6/27e/5ca9a627ec0a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9a6/27e/5ca9a627ec0a1.jpg 2019-04-07T10:27:00+03:00 Политика Сегодня в Севастополе могли бы стоять корабли НАТО, а не российский флот, считает Матвиенко

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение по незаконной аннексии украинского Крыма принималось осознано, чтобы не пустить туда корабли НАТО.

Она списывает преступные действия России, о которых говорит весь мир, на якобы защиту населения полуострова.

"Конечно же, когда мы принимали решение по Крыму, принимали его осознанно, чтобы защитить людей, проживающих там. Я абсолютно уверена в правоте того, что мы сделали. По-другому ответственные политики России тогда поступить не могли и не имели права, иначе сегодня в Севастополе стояли бы не российские суда с Андреевским флагом, а стояли бы военно-морские корабли НАТО с другими флагами", – сказала Матвиенко.

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В то же время, после кражи Крыма и развязывания Россией войны на Донбассе, глава Совфеда цинично заявляет о переживании из-за разрыва отношений с соседней страной.

"У меня большая горечь, потому что мама и папа захоронены в Украине, я не могу поехать на их могилу", – добавила она.

Напомним, Совет Федерации, который возглавляет Матвиенко, в марте 2014 года, после захвата российскими военными полуострова, незаконно включил Крым в состав России. Верхняя палата российского парламента приняла два решения: ратифицировала договор и проголосовала за конституционный закон о принятии Крыма и Севастополя в Россию.

В отличие от заявлений Матвиенко, в самой России не такие оптимистические настроения. Так, на днях опрос показал, что россияне заметили ухудшение уровня их жизни после аннексии Крыма, хотя большинство опрошенных граждан РФ продолжают поддерживать аннексию полуострова.

Как мы ранее писали, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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