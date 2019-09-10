Антикоррупционному суду хотят отдать дела по топ-коррупционерам: Рада приняла решение

Принятый законопроект предлагает разгрузить суде ВАКС и избавить их от мелких «коррупционных» дел

/ Фото: president.gov.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 1025 о внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (ВАКС) (относительно начала работы суда), которым предлагается разгрузить работу судей, чтобы они занимались делами топ-коррупционеров. за соответствующее решение проголосовали 345 народных депутатов. На днях в Антикоррупционном суде отчитались о первом дне работы.

В пояснительной записке отмечается, что с начала работы ВАКС из других судов должны будут поступать тысячи производств, не относящиеся к топ-коррупции. Это создаст чрезмерную нагрузку на судей новой судебной инстанции и неэффективное рассмотрение дел по высокопоставленным коррупционерам.

"Предложенные законодательные изменения позволят устранить проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям высокопоставленных лиц в разумные сроки", – говорится в проекте закона.

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Так, законопроект предлагает оставить в подсудности Антикоррупционного суда только те уголовные производства по коррупционерам, которые расследовались Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). остальные дела, которые относятся к подсудности ВАКС, суд будет рассматривать в том случае, если они внесены в Едины реестр досудебных расследований с начала работы суда (суд начал работу 5 сентября).

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"Если мы этого не сделаем, то с самого старта Высший антикоррупционный суд получит около 3600 дел, которые он вынужден будет рассматривать. Это парализует его работу", – заявил с парламентской трибуны представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, представлявший законопроект.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд, который в большей степени призван заниматься уголовными производствами в отношении высокопоставленных чиновников. Стоит отметить, что на данный момент в суд могут направляться любые мелкие "коррупционные" производства, однако Рада намерена исправить этот момент.

Президент Владимир Зеленский, который присутствовал на торжественной церемонии начала работы ВАКС, назвал главную задачу для Антикоррупционного суда. По его мнению, новая судебная инстанция должна сделать так, чтобы в итоге были довольны результатами и украинцы, и иностранные инвесторы.

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