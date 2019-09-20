Антикоррупционному суду отдали топ-коррупционеров: Зеленский подписал закон

Работа новой судебной инстанции могла быть заблокирована тысячами производств, но теперь эта проблема решена

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (относительно начала его работы), согласно которым судей разгрузили от мелких "коррупционных" производств и теперь они сосредоточатся на топ-коррупционерах.

В карточке закона №1025 на сайте парламента указано, что документ возвращен в Верховную Раду с подписью президента, а до этого был подписан и главой парламента.

Законодательная инициатива заключалась в том, чтобы разгрузить работу судей новой судебной инстанции, которая начала работать только вначале сентября. Ожидалось, что в суд должны поступить тысячи производств, а судей всего 38.

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Принятый закон оставляет в подсудности Антикоррупционного суда только те уголовные производства относительно коррупционеров, которые расследовались Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Остальные дела, которые относятся к подсудности ВАКС, суд будет рассматривать в том случае, если они внесены в Единый реестр досудебных расследований с начала работы суда (суд начал работу 5 сентября).

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд, который в большей степени призван заниматься уголовными производствами в отношении высокопоставленных чиновников. Стоит отметить, что на данный момент в суд могут направляться любые мелкие "коррупционные" производства, однако Рада намерена исправить этот момент.

Президент Владимир Зеленский, который присутствовал на торжественной церемонии начала работы ВАКС, назвал главную задачу для Антикоррупционного суда. По его мнению, новая судебная инстанция должна сделать так, чтобы в итоге были довольны результатами и украинцы, и иностранные инвесторы.

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