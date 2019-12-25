Антикоррупционный суд оставил Грымчака под арестом

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.
Об этом сообщает прессслужба ВАКС в Facebook.
"Сегодня, 24 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины", – говорится в сообщении.
Как отмечается, подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога размером 1 999 761 грн.
Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.
Позже в прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело, – об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.
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