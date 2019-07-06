Антикоррупционный суд получил помещение

Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября

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Высший антикоррупционный суд Украины и Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву в пятницу подписали договор, на основании которого суд будет обеспечен помещением по адресу проспект Победы, 41, в Киеве (между станциями метро "Политехнический институт" и "Шулявская", где ранее располагался главный офис недавно ликвидированного "Брокбизнесбанка" – ред.).

"Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления судом правосудия. Это стало возможным благодаря активным действиям многих людей, отдельно следует отметить усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса президента Украины", - сообщается на сайте суда.

Ранее было принято решение о временном размещении ВАКС по адресам ул.Крещатик, 42а и пер. Крестовый, 4а в помещениях Печерского районного суда Киева (который переехал на ул.Владимирскую, 15 – ред.), площади которых "крайне недостаточно для работы суда", отмечается в сообщении.

"Руководство суда и работники аппарата продолжают делать все возможное для решения других насущных вопросов с целью скорейшего начала выполнения Высшим антикоррупционным судом возложенных на него задач", - подчеркивают в суде.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года.

Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.





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