Антикоррупционный суд приговорил депутата к тюрьме (видео)

Политик не только может отправится в тюрьму, но и лишиться автомобиля

Высший антикоррупционный суд, который заработал в сентябре, впервые вынес приговор с тюремным сроком. На пять лет лишен свободы депутат Киевского областного совета Александр Мефодий. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Судом установлено, что депутат в апреле 2019 года получил взятку за влияние на сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества. Суд квалифицировал такие действия депутата как вымогательство.

"Сегодня коллегия судей ВАКС признала виновным депутата Киевского областного совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Коллегия судей назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией части имущества, а именно автомобиля", – говорится в сообщении.

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В суде отметили, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Жеваго. Печерский районный суд Киева принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу, совладельцу горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и кредит", которого ранее объявили в международный розыск.

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