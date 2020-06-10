Антиукраинские силы будут "в пролете": эксперты о главном плюсе закона о референдуме

Президентским законопроектом о референдуме предлагается установить 50-процентный барьер явки населения. В таком случае у антиукраинских сил не будет шанса "пропихнуть" болезненные вопросы, особенно угрожающие национальным интересам.

"Что касается правовых аспектов, то, во-первых, важно, что этот референдум могут инициировать граждане, но лишь если они соберут за 60 дней не менее трех миллионов подписей. При этом в двух третях регионов – не менее сто тысяч голосов в каждом. Это будет маркером того, что вопрос, который выносится на референдум, важен для всех", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Второй важный момент, говорит она, референдум считается состоявшимся при явке не ниже 50% избирателей.

"Соответственно, принять решение меньшинством будет довольно тяжело. Потому что только действительно важные для народа и страны решения смогут мобилизовать граждан на участие в голосовании", – отметила руководитель "ОПОРЫ".

Такого же мнения относительно "барьера" придерживается и глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Среди плюсов законопроекта – 50%-ный барьер для того, чтобы референдум состоялся. Это очень высокий барьер, который защищает нас от многих рисков. Потому что, я полагаю, есть риск, что сразу после того, как закон вступит в силу, различные пророссийские и антиукраинские силы попытаются инициировать череду референдумов по очень болезненным вопросам. У нас пророссийские силы, например, неоднократно заявляли о желании провести референдум по вопросу второго государственного языка, по вопросу об отмене декоммунизации и другим вопросам, которые могут отвечать национальным интересам России. Потому 50%-ный барьер – это достаточно серьезная защита", – объяснил он.

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Больше читайте в нашем материале "Референдум в Украине: чем опасен и зачем вообще нужен".

Отметим, что в законопроекте прописана любопытная норма: если закон будет принят, то украинцы смогут голосовать даже по вопросу изменения территории Украины. Политолог Владимир Фесенко указал здесь на важный момент.

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