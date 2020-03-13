Антон Геращенко: "Правительство Шмыгаля – взрослее и мудрее"

Антон Геращенко считает, что новое правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем является "взрослее и мудрее". Об этом заместитель министра внутренних дел заявил в передаче "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Антон Геращенко также назвал причины, по которым, на его взгляд, состоялась отставка правительства Алексея Гончарука.

"Президент дал Алексею Гончаруку огромное доверие. Фактически, наверное, у нас никогда не было правительства, которому бы президент дал сформировать состав Кабмина, в котором бы 90% людей рекомендовал премьер. В данном случае, как я понимаю, Алексей Гончарук утратил доверие президента за те полгода, что он работал. Это также утрата доверия президента после того, что не было реакции правительства на резкое снижение курса доллара, это очень сильно ударило по всем экспортерам. Огромное количество крупных бизнесов приходили на разного рода мероприятия и говорили – как мы можем обеспечить экономический рост, как мы можем планировать инвестиции, если мы все в убытках", – сказал Антон Геращенко.

По словам Антона Геращенко, государства, зависимые от экспорта, в частности – Украина, должны поддерживать разумный курс валюты, при котором экспортерам, одним из главных работодателей в стране, будет выгоден курс.

"Например, Китай систематически, десятилетиями, девальвирует свой юань. То есть, делает так, чтобы он стоил по отношению к доллару меньше, и чтобы это было выгодно экспортерам. У нас произошла ситуация, при которой экспортеры потеряли миллиарды гривен за эти несколько месяцев. И вот, я думаю, это было одним из таких начал серьезных. Потом были вопросы, конечно, и со сливом прослушек, не очень лицеприятных, и много других факторов, о которых мы с вами, наверное, не знаем", – заявил Антон Геращенко.

Кроме того, по мнению гостя программы, Алексей Гончарук в результате потерял доверие и депутатского корпуса.

"Я могу объективно сказать, что премьер-министр Алексей Гончарук не оценил, что премьеру необходимо работать с парламентом. У него абсолютно не сложились отношения с правящей коалицией. Поэтому был вопрос лишь – когда произойдет его отставка", – сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В тренде "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Антон Геращенко

Кроме того, Антон Геращенко высказался по поводу ситуации с бюджетом Украины.

"Невыполнение бюджета. Вот как президент или парламент могли реагировать на невыполнение бюджета? Мало того – теперь новый вызов новому составу Кабинета министров – это сделать так, чтобы бюджет выполнялся. Чтобы налоговая и таможня выполняли план, в условиях экономического кризиса. Бюджет – это основной финансовый план государства. Если бюджет не выполняется, то плохо становится всем – и учителям, и врачам, и военным, и правоохранителям", – заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Антон Геращенко дал положительную оценку назначению Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

"Денис Шмыгаль – объективно опытнее предыдущего премьер-министра. Ему 44 года, он имеет больше жизненного опыта и, мне кажется, что будет более комфортнее работать с Денисом Шмыгалем просто потому, что меньше разница в возрасте. Второе – правительство стало старше. И это означает – во многом и мудрее. И поэтому премьер не имеет так много министров, которых он рекомендовал бы. Многие министры пришли, скажем так, по квоте или фракции, или по квоте президента. Это говорит о том, что правительство, на мой взгляд, будет более взвешенно принимать решения. Потому что предыдущее правительство часто принимало очень резкие решения, которые заканчивались плохо, и наоборот – не принимало решений, например, по реакции на резкое снижение курса доллара, которое обрушило полностью экономику, ухудшило экономические показатели", – сказал Антон Геращенко.

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