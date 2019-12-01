Антураж не имеет значения: в Кремле рассказали, когда определится формат встречи Путина и Зеленского

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Формат встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина на саммите "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) станет известен ближе к 9 декабря.

Об этом заявил в воскресенье, 1 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече", — сказал он.

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Песков также отметил, что встреча может поспособствовать нахождению "развязок" в ключевых проблемных вопросах.

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", — добавил он.

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Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил, от чего будет зависеть формат встречи с Зеленским .

Как сообщали новости "Сегодня", 28 ноября Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон целью встречи "Нормандской четверки" назвал новые шаги в выполнении обязательств, которые взяли на себя стороны переговоров в Минске.

Также на днях и в Госдепе США сделали заявление по встрече "Нормандской четверки", хоть американцев и нет в этом процессе. В ведомстве отметили, что полностью поддерживают Украину в этих переговорах и похвалили президента Зеленского за уже проделанную работу, чтобы эта встреча стала возможной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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