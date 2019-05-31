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АП выложила стенограмму встречи с депутатами: подробности

31 мая, 05:50

Почти неделю глава АП собирался опубликовать Стенограмма встречи патрона с лидерами фракций парламента

Консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами фракций
Консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами фракций. Фото: president.gov.ua

Появились подробности стенограммы, которую Администрация президента Украины обнародовала о встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, которая состоялась 21 мая. Об этом пишет "Радио Свобода".

Во время заседения председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что не видит "никакого конституционного основания для указа о роспуске парламента".

В ответ Зеленский сказал, что "это самое главное".

"Нет, закон самое главное. Я считаю, что самый главный закон. Вы знаете, что после Майдана был, например, общественный запрос, чтобы голосовавших за (законы – ред) 16 января ... По ним были общественные запросы специфичны. Но бойцы самообороны их защищали, защищали каждого из них от толпы, потому что мы понимали, что есть государственные институты", – заявил Парубий.

Тогдашний советник президента Андрей Богдан заявил, что коалиции не существует двух лет.

Он добавил, что согласно Конституции, досрочные выборы проводятся в течение 60 дней с момента опубликования соответствующего указа президента.

"Закон устанавливает день, в который должны проводиться сами выборы — это воскресенье. В этом случае, если сегодня публиковать указ, то последним воскресеньем шестидесятидневного срока будет 14 июля. Но 14 июля это будет не шестидесятидневный срок, а это будет 54 дня. И это будет очень проблематично для ЦИК объявить и провести выборы с соблюдением всех процедур. Оптимальной датой опубликования указа является завтра, это среда, и соответственно шестидесяти срок заканчивается в воскресенье, 21 июля", – заявил Богдан.

Затем он предложил отменить мажоритарную составляющую выборов и снизить до 3 процентов проходной барьер в парламент. Напомним, что на следующий день Верховная Рада не включила этот законопроект в свою повестку дня.

Ознакомиться с полным текстом записи можно по ссылке.


Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

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Тег переговоры, нардепы, Зеленский, стенограмма

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Источник:

Радио Свобода

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