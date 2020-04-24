Апелляционный суд изменил меру пресечения для Черновол

Татьяну Черновол подозревают в убийстве человека в феврале 2014 года

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для подозреваемой в убийстве Татьяны Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Соответствующее решение озвучил на сегодняшнем судебном заседании судья Иван Рыбак.

Суд отменил предыдущее решение о круглосуточном домашнем аресте до 8 июня и принял новое постановление.

"Применить в отношении Черновол меру пресечения в виде домашнего ареста на определенный период суток, запретив ей покидать место проживания в период времени с 22:00 до 06:00 сроком до 8 июня", – зачитал судья.

Также за ней оставили следующие обязательства: прибывать к следователю или прокурору, не выезжать за пределы населенного пункта без разрешения, сообщать следователю в случае смены места проживания, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве. Также Черновол должна сдать правоохранителям свой паспорт.

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Как сообщали новости "Сегодня", утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве.

При этом во время следственных действий у нее дома нашли пистолет, автомат и нож. Она утверждала, что это наградное оружие и оно в принципе и оружием не считается. Обыски и дело против нее прокомментировала сама Черновол.

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