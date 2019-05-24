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Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба Заману из-под стражи: видео

24 мая, 14:46

Суд отменил решение Печерского районного суда

Фото: Владимир Замана / Facebook
Фото: Владимир Замана / Facebook.

Апелляционный суд Киева 24 мая отпустил бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману из-под стражи. Об этом говорится на его странице в Facebook.

Согласно сообщению, суд отменил решение Печерского райсуда Киева, согласно которому Замана должен был содержаться под стражей до 17 июня.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала", – говорится в нем.


Видео: Владимир Замана / Facebook

Напомним, Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратуры задержали Заману 25 февраля 2019 года и вручили ему подозрение о государственной измене. Суд взял его под стражу и несколько раз продлевал ему срок ареста.


Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что генерал подозревается в развале ВСУ. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

Сам Замана выразил недоумение по поводу подозрений, в частности, о якобы его сговоре с бывшим в то время президентом Украины Виктором Януковичем, и заверил, что готов пояснить необходимость принятых им решений.

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Тег суд, ВСУ, апелляция, генштаб, замана

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