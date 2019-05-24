Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба Заману из-под стражи: видео
Суд отменил решение Печерского районного суда
Апелляционный суд Киева 24 мая отпустил бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману из-под стражи. Об этом говорится на его странице в Facebook.
Согласно сообщению, суд отменил решение Печерского райсуда Киева, согласно которому Замана должен был содержаться под стражей до 17 июня.
"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала", – говорится в нем.
Напомним, Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратуры задержали Заману 25 февраля 2019 года и вручили ему подозрение о государственной измене. Суд взял его под стражу и несколько раз продлевал ему срок ареста.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что генерал подозревается в развале ВСУ. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.
Сам Замана выразил недоумение по поводу подозрений, в частности, о якобы его сговоре с бывшим в то время президентом Украины Виктором Януковичем, и заверил, что готов пояснить необходимость принятых им решений.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба Заману из-под стражи: видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд принял решение по генералу Замане
Бывший начальник Генерального штаба ответил на обвинения в развале армии
Суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене Замане
Судья появился в зале заседания с почти часовой задержкой