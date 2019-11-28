Апелляция по делу о драке Ляшко и Геруса: онлайн-трансляция

Ляшко подрался с Герусом. Фото: ОПЕНГРАФ.

Сегодня в суде будут оспаривать меру пресечения, избранную лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко за стычку с нардепом Андреем Герусом в VIP-зале Международного аэропорта "Борисполь". Прокуроры будут настаивать на содержании Ляшко под стражей без права залога . Ранее суд отпустил политика на поруки.

Сайт "Сегодня" транслирует ход апелляции онлайн:

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Прокуроры подали апелляцию на решение суда,согласно которому Олега Ляшко отпустили на поруки.

Напомним, Ляшко обвиняют в нанесении легких телесных повреждений нардепу Герусу.

Сам Ляшко обвинения отвергает. Говорит: наоборот, хотел предотвратить нарушения интересов страны. И утверждает – поссорился с Герусом, потому что тот протянул правку в парламенте, которая позволила импорт электроэнергии из России. Таким образом, Украина вновь оказалась на энергетической игле Кремля, заявляет лидер Радикальной партии Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

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