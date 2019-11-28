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Апелляция по делу о драке Ляшко с Герусом: суд принял решение

28 ноября, 16:05

Киевский апелляционный суд отказал прокуратуре

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на меру пресечения лидеру Радикальной партии, экс-нардепу Олегу Ляшко – взятие на поруки, и принял решение оставить политика на свободе.

"Меру пресечения в виде личного поручительства ... Ляшко оставить без изменения, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения", – сказал судья.

В ходе прений, которые в прямом эфире транслировал сайт "Сегодня" , защита политика заявила, что оставаясь на свободе, он не намерен давить на следствие или бежать из Украины, а сам Ляшко подчеркнул, что его хотят отправить за решетку, чтобы он не мог отстаивать энергетические интересы Украины.

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Напомним, прокуроры настаивали на содержании Ляшко под стражей без права залога, однако ранее суд отпустил политика на поруки.

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Апелляция по делу о драке Ляшко с Герусом: суд принял решение

Напомним, Олегя Ляшко обвиняют в нанесении легких телесных повреждений нардепу Андрею Герусу.

Сам Ляшко обвинения отвергает. Говорит: наоборот, хотел предотвратить нарушения интересов страны. И утверждает – поссорился с Герусом, потому что тот протянул правку в парламенте, которая позволила импорт электроэнергии из России. Таким образом, Украина вновь оказалась на энергетической игле Кремля, заявляет лидер Радикальной партии Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

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прокуратура драка мера пресечения Апелляционный суд поруки Олег Ляшко Андрей Герус

Источник: Сегодня

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