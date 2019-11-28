Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на меру пресечения лидеру Радикальной партии, экс-нардепу Олегу Ляшко – взятие на поруки, и принял решение оставить политика на свободе.

"Меру пресечения в виде личного поручительства ... Ляшко оставить без изменения, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения", – сказал судья.

В ходе прений, которые в прямом эфире транслировал сайт "Сегодня" , защита политика заявила, что оставаясь на свободе, он не намерен давить на следствие или бежать из Украины, а сам Ляшко подчеркнул, что его хотят отправить за решетку, чтобы он не мог отстаивать энергетические интересы Украины.

Реклама

Напомним, прокуроры настаивали на содержании Ляшко под стражей без права залога, однако ранее суд отпустил политика на поруки.

В тренде Апелляция по делу о драке Ляшко с Герусом: суд принял решение

Напомним, Олегя Ляшко обвиняют в нанесении легких телесных повреждений нардепу Андрею Герусу.

Сам Ляшко обвинения отвергает. Говорит: наоборот, хотел предотвратить нарушения интересов страны. И утверждает – поссорился с Герусом, потому что тот протянул правку в парламенте, которая позволила импорт электроэнергии из России. Таким образом, Украина вновь оказалась на энергетической игле Кремля, заявляет лидер Радикальной партии Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама