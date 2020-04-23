Аппараты ИВЛ будут в два раза дешевле: Зеленский сообщил хорошую новость

Также сегодня из Италии возвращаются украинские врачи

Ранее президент Владимир Зеленский уже обещал, что больницы получат сотни украинских аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), а теперь отмечает, что они будут вдвое дешевле зарубежных аналогов. Об этом он сказал на совещании по вопросам коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил главе государства, что уже к концу мая аппараты украинского производства должны быть готовы и Минздрав закупит около 200 штук.

"Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛов и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛы будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц", – подчеркнул Зеленский.

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В свою очередь секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в последнее время были доставлены в Украину необходимые медицинские товары.

"Последними рейсами мы получили 360 тысяч респираторов, 100 тысяч защитных костюмов, 800 тысяч реагентов. Сегодня все это направляется в регионы. Мы также уже имеем сырье для производства украинских тестов, поэтому они будут дешевле", – сказал он.

А министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня из Италии прибывают украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам – они отправятся на обсервацию.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине запускают производство аппаратов ИВЛ. Отметим, что в украинских больницах для спасения пациентов с коронавирусной инфекцией было около 200 свободных аппарата искусственной вентиляции легких. Также в стране для лечения зараженных доступны 5662 кровати. Смотрите подробнее статистику по каждой области.

Смотрите видео, как украинская "Мрия" привезла в Украину рекордный груз из Китая. Самолет встречал Зеленский:

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