Аппетиты Путина выросли: эксперт о будущей "нормандской встрече"

Фото: Thibault Camus/REUTERS

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Согласие украинского правительства на "формулу Штайнмайера" – главное условие России для декабрьского "нормандского саммита" – в Кремле могли воспринять как признак излишней уступчивости.

Об этом сайту "Сегодня" заявил первый замдиректора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий.

Эксперт считает, что после этого аппетиты Москвы выросли, и допускает, что в будущем Россия будет прибегать к более откровенному и серьезному шантажу.

"Пока у украинской стороны есть поле для маневра и аргументы, чтобы рассчитывать на поддержку Макрона и Меркель, которые могут надавить на Путина не выставлять того, о чем не договаривались. Вопрос к украинской стороне, насколько у нее есть стойкость очертить российской стороне, где "красные линии", за которые она не будет переходить. Зеленский это уже делал", – сказал Солодкий.

При поддержке Ангелы Меркель и при достижении целей, установленных на саммите в Париже, можно рассчитывать на то, что новая "нормандская встреча" состоится, добавил он.

"На последнем "норманди" все-таки были достигнуты договоренности о довольно скромных результатах для следующей встречи. В частности, это разведение сил, обмен пленными… Конечно, если Путин захочет придумать какие-то причины, чтобы не встречаться, он их придумает", – сказал Сергей Солодкий.

Больше об этом вы можете узнать в специальном материале "Вторая встреча Зеленского и Путина: на каких условиях она возможна" на сайте "Сегодня".

Напомним, 9 декабря прошлого года в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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