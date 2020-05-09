Арахамия объяснил, почему не введена сенсорная кнопка в Раде

В Верховной Раде давно собираются ввести сенсорную кнопку, однако сейчас это невозможно из-за уголовного производства Госбюро расследований. Также внедрение такой системы стоит десятки миллионов гривен. Об этом сказал в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, введение сенсорной кнопки – это дорогое удовольствие, но это не единственная проблема.

"Поскольку я представитель IT-сообщества и меня это интересовало в первую очередь, как только я пришел в парламент. До того как собрался этот созыв парламента, был большой рейд ГБР, когда попытались внедрить систему "Рада-3", которая действительно работает в Киевсовете, и они условно законодательно заблокировали процесс внедрения. Потом у нас случился секвестр бюджета. А это удовольствие, из-за того что разработчик один и по сути безтендерная закупка, стоит, я точную сумму вам сейчас не скажу, несколько десятков миллионов гривен", – сказал Арахамия.

Депутат объяснил, что сенсорная кнопка есть в планах, но для этого нужно закрыть уголовное производство.

"По сути, вопрос стоит первый: как это все закончить законодательно, закрыть это расследование, которое ведет ГБР. И второе – финансовый вопрос. После выхода из карантина это довольно решабельный вопрос", – заявил политик.

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История с расследованием ГБР относительно сенсорной кнопки началась прошлым летом. Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий рассказывал, что депутаты готовились испытать новую систему "Рада-3", однако несколько сотрудников СБУ и ГБР зашли в компьютерный центр Рады для проведения расследования и заблокировали работу парламента.

Ранее заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский говорил, что сенсорная кнопка не может использоваться для голосования. Сенсорную кнопку установили в 2008 году, а в 2012 году истек срок гарантии системы голосования "Рада", к которой присоединили кнопку. Сенсорная кнопка имеет срок гарантии 10 лет, то есть в 2018 году гарантия закончилась. По его словам, по результатам тестирования еще в 2013 году было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования. Да и вице-спикер парламента Руслан Стефанчук говорил, что система для голосования в Раде с помощью сенсорной кнопки устарела.

Правоохранители в свою очередь отмечали, что следственные действия связаны с осуществлением расследования об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада". ГБР расследует уголовное производство по ст.363 УК (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем).

Как сообщали новости "Сегодня", в смету Верховной Рады на 2020 год не заложили денег на сенсорную кнопку.

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