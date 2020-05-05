Арахамия объяснил, почему нельзя выгонять из "Слуги народа" недовольных депутатов

Арахамия признал, что внутри фракции не все хорошо и есть желающие покинуть ее

За несколько месяцев своего существования фракция "Слуга народа" не раз отмечалась скандалами. Мы даже писали, что там появилась своя оппозиция. В то же время лидер фракции Давид Арахамия заявил, что нежелательно выгонять депутатов, потому что будет разрушено монобольшинство в парламенте.

Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

Он считает роковой ошибкой невведение в самом начале императивного мандата (ограничение в действиях депутата какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван).

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"Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", – сказал Арахамия.

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По его словам, исключение депутатов из фракции может сильно навредить самой политической силе еще больше, чем наказанным политикам.

"На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам. А причину депутат легко выдумает: дескать, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", – рассказал глава фракции, добавив, что "многие этого хотят".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов вылетел на Кипр и прогулял пять заседаний парламента.

Позже "слуга народа" объяснил, почему улетел на Кипр и не возвращался в Украину. Он отметил, что планировал вернуться сразу после операции – 17 марта, у него был билет на рейс Ларнака – Киев, но планы сорвались.

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